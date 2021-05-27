Высшая школа экономики выпустила исследование, в котором обосновывается необходимость законодательно закрепить новый формат занятости.

Речь идет о «платформенной занятости», когда человек является не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг (например, трудится доставщиком еды или таксистом). Исследование проводилось с участием представителей Ozon, «Ситимобила», «Яндекс.Такси», а также ряда министерств и ведомств.

Человек, подключенный к платформе и получающий через неё заказы, оказывается «фиктивно самозанятым», так как фактически работает на компанию, но не оформляется ею в штат.

Среди возможных решений — появление особой категории — «независимых работников». Они получат право на коллективное представительство интересов, но будут выведены из-под регулирования продолжительности рабочего времени и минимальной оплаты труда.

Под вопросом и социальное обеспечение «платформенно занятых». В качестве перспективного направления развития этой системы эксперты называют партнерские схемы софинансирования, совместное страхование социальных рисков при участии исполнителя, платформ и государственных институтов, а также расширение практик взаимного страхования.

Авторы исследования считают существующее трудовое законодательство «избыточно жёстким», что может привести либо к «сворачиванию» платформенной экономики, либо к уходу её в тень.

Авито Услуг и Data Insight опубликовали на этой неделе исследование самозанятых и микробизнеса в России. Выяснилось, что в большинстве регионов самозанятые зарабатывают в месяц меньше средней месячной зарплаты по стране: без учёта Москвы и Санкт-Петербурга (с областями) население округов, где зарабатывают меньше среднего, в 2,5 раза больше, чем округов, где больше среднего. В «столицах» самозанятые зарабатывают 178% от средней месячной зарплаты по стране.

Рекламируют свои услуги исполнители в основном в интернете -- 80% бюджета на продвижение уходят на интернет-каналы, однако из Сети они получают 61% заказов. Две трети объема рынка приходятся на ремонт, строительство, благоустройство, IT, курьеров и перевозку, деловые услуги. Средний чек на «строительство и благоустройство» достиг 90 400 рублей (у «Красоты и здоровья» он 950 рублей).

Самым популярным ресурсом для привлечения заказов через интернет оказался «Авито», им пользуются 28% специалистов. Яндекс.Услуги задействуют 12% -- меньше, чем 2ГИС (13%), Facebook (14%), «Одноклассники» (15%), собственный сайт (24%), мессенджеры (27%), «Юлу» (30%), Instagram (36%) и ВК (44%).