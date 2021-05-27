В Яндексе появилась должность директора по защите данных. Бывший директор по продукту Яндекс.Директа Иван Черевко «будет координировать работу всех бизнесов и подразделений Яндекса по вопросам защиты пользовательских данных и данных партнёров, отвечать за политики доступа сотрудников компании к данным и за порядок их обмена между сервисами Яндекса».

В обращении с персональными данными Яндекс руководствуется правилами, изложенными в документе «Принципы Яндекса». Там говорится, что компания не торгует данными пользователей, применяет их только для создания и улучшения сервисов, тщательно защищает их и по требованию государственных ведомств раскрывает строго по закону.

Иван Черевко пришёл в Яндекс на позицию директора по данным в 2018 году из Рамблера с должности директора по продукту.

На сегодняшнем заседании российского правительства премьер Михаил Мишустин анонсировал поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «О защите прав потребителей». Компании будут штрафовать за «принуждение к избыточному указанию персональных данных» при приобретении товаров и услуг.