Британская онлайн-платформа по продаже модной одежды премиум-брендов Farfetch купила белорусский AR-стартап Wanna, который разработал технологию для виртуальной примерки обуви, аксессуаров и косметики. Сумма сделки, которая была закрыта в начале апреля, составила $29,4 млн. Сейчас разработчики компании Wanna работают из Литвы, Польши и Кипра — после сделки они стали сотрудниками Farfetch. Всего в Wanna работают около 80 человек.

Сервис Wanna основали в 2017 году белорусы Юрий и Алексей Мельнички (Юрий приходится Алексею двоюродным дядей). Юрий Мельничек был также основателем картографического сервиса Maps.me, который в 2014 году купила VK (экс-Mail.ru Group) за 542 млн рублей. Через полгода после запуска Wanna презентовала свой первый сервис — приложение для примерки лака для ногтей Wanna Nails. Вскоре сервис привлек первые инвестиции в $2 млн от Palta и фонда Bulba Ventures. В конце 2019 года Губарев вместе с другим сооснователем Palta — Юрием Гурским выкупили долю Wanna у Юрия Мельничка.