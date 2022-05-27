Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% уехавших IT-специалистов. Он уточнил, что решение о поддержки IT отрасли в России был очень важным и фундаментальным в условиях, когда специалисты начали уезжать. "Оно было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", - заявил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев озвучивал цифру в 80% вернувшихся, ссылаясь также на данные сим-карт. Шадаев отметил, что благодаря принятым властями мерам в стране остаются представители ИT-отрасли, в том числе практически весь «костяк» специалистов крупных компаний. Сотрудникам компаний в этой сфере предоставили отсрочку от армии и право на льготную ипотеку. Чиновники не пояснили, как они отделают в статистике просто российских абонентов от IT-специалистов, вероятнее всего, на самом деле речь идет просто обо всех абонентах из России, а как среди них ведут себя именно айтишники легитимными способами выяснить было бы затруднительно.