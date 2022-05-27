Для обсуждения этих вопросов "что может и что не может делать госструктура с распознаванием лиц" на содержательном уровне нужно представлять себе, что вообще происходит на "рынке" распознавания лиц.

Вот ниже мой длинный текст про ИИ, распознавание лиц и психологию и деловое произведение разработчиков, представляющий собою исключительно моё оценочное суждение:

Разработчики ИИ: психология, деловое поведение

Здесь обобщены наблюдения за большим количеством разработчиков ИИ, полученные в ходе работы и общения внутри этого сообщества и рынка в России и за рубежом за многие годы.

Несмотря на приличные фасады, вылизанные договора и соглашения о неразглашении, реальная ситуация с доступом к технологиям и их «диффузией» по рынку – примерно такова, как описано ниже.

Большая часть описанного – в России незаконна, как с точки зрения контрактного права, Гражданского Кодекса, так и 152-ФЗ, и других законов, но это никого из разработчиков (и часто и заказчиков) ИИ – не останавливает. Большинство из них имеют не очень высокие моральные и правовые стандарты и очень высокую материальную мотивацию. Кроме того, рынок ИИ буквально взрывается, что порождает у его участников эйфорию и чувство, что всё можно и всё прощается "на подъёме".

Период первоначального накопления данных, то есть дикого поля, хаоса и беспредела – пока в области ИИ не закончился.

Подробнее:

Психология и деловая практика типового разработчика ИИ

1. Делай своё за деньги клиента. Разработчик ИТ-систем, в особенности разработчик ИИ, всегда улучшает свою технологию за деньги заказчика, от контракта к контракту.

2. Всегда оставляй технологию для себя. Ни при каких обстоятельствах разработчик не может отдать технологию заказчику «с концами», не оставив её себе, даже если это прямо предписывается контрактом.

3. Разработчик накапливает технологический капитал. Разработчик ИИ – как компания, так и конкретный менеджер или программист, считает технологию и сопутствующие ей данные (базу лиц, голоса и т.п.) своей первичной ценностью, которая должна только сохраняться и увеличиваться при переходе от контракта к контракту, от проекта к проекту или из фирмы в фирму. Это капитал, который гораздо лучше и ценнее денег.

4. Библиотеки – чужие, данные – свои. Большая часть разработки ИИ делается на западных технологиях – нейронных библиотеках Гугла и Фейсбука. Если разработчик ИИ заявляет, что использует собственные технологии, в большинстве случаев это касается «обвязки» – систем запуска обученных нейронных сетей на разных платформах, систем разметки и очистки данных.

5. Основная ценность в ИИ – это данные. Сказанное означает, что основной ценностью для разработчика ИИ являются базы данных, datasets, то есть базы лиц, голоса, другой биометрии, изображений, логов, записей персональных данных, других объектов, собранных на предыдущих местах работы. Эти базы очень дороги и трудоёмки в сборе, чистке и разметке, стоят больших денег и времени.

6. Добыча данных. Для получения лучшей технологии на рынке разработчик ИИ никогда не гнушается любыми способами добывания дополнительных данных (лиц, образцов голоса, другой биометрии, других больших данных). В том числе с помощью покупки данных у инсайдеров в банках, МВД, мэриях, интернет-компаниях, массовой рознице, а также путём переманивания разработчиков вместе с их данными.

7. Пополнение своей базы данными заказчика. Кроме того, разработчик систем распознавания всегда пополняет свою базу для обучения своей системы данными очередного заказчика. Обычно это делается на основании договорённости о постоянной поддержке и дообучении технологии (для чего нужно постоянно получать от заказчика поток свежих данных), либо через недокументированные технические возможности ПО распознавания.

8. Вынос данных и технологий. Уходя в другой проект или компанию, разработчик заведомо уносит с собой знания о процессах и моделях в своей голове, а также часть моделей и базу данных – на дисках или в облаке, какие бы ни были у него NDA или риски быть пойманным СБ предыдущего нанимателя. Поскольку базы данных, кроме собственной квалификации – это основная воспринимаемая ценность разработчика для себя самого и будущих нанимателей.

9. Частая миграция. Разработчики ИИ в настоящее время постоянно ищут новых возможностей, часто «смотрят на сторону», ищут новых проектов и нанимателей. Они меняют места работы раз в 2-3 года (если они не владельцы компании). В случае владельцев компании миграция тоже происходит, так как слияния и поглощения в области ИИ сейчас также происходят чаще, чем в среднем по ИТ-индустрии – раз в 3-4 года минимум.

10. Диссипация технологий и данных. Описанные выше обстоятельства жизни и работы, образ мыслей разработчиков, их постоянная миграция и «вынос» технологий и данных приводят к «диффузии», «диссипации» технологий ИИ и соответствующих баз данных биометрии и других в окружающее пространство, в другие компании, проекты, часто через границы страны.

11. Пока всё можно. Нужно понимать, что пока разработчик, сисадмин, менеджер ИИ-компании чувствуют свою абсолютную безнаказанность при выносе, уводе, диссипации данных и технологий. Часть из них уже вступает в преступные сговоры с криминалом на «маркетплейсах» данных в Даркнете.

Пример: распознавание лиц в РФ

Ниже приведены сведения, которые нельзя предъявить в суд или официально вынести на публику, но они довольно достоверные – получены в личном общении от разработчиков и участников проектов по распознаванию лиц. Это уровень рассказов участников, слухов и наших предположений, частично сведения могут быть неточными или содержать ошибки в деталях, но общая картина такова: