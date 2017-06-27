Финансово-промышленная группа АФК «Система» сообщила, что судебными приставами арестованы принадлежащие ей 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК). Активы арестованы по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» — он подан 2 мая. Истцы утверждают, что «Башнефти» нанесён убыток в результате реорганизации 2014 года, когда «Система» получила акции компании «Система-Инвест» в обмен на акции «Башнефти». Истцы считают, что в результате «Башнефти» нанесён ущерб на 170,6 млрд руб. Около половины акций МТС торгуются на бирже — после иска их владельцы потеряли 150 млрд руб. из-за снижения капитализации на бирже. «Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались» — прокомментировали арест для РБК представители АФК «Система». В компании считают арест давлением.

Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК «Система», не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров, — сообщила пресс-служба телеком оператора.