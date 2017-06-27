Минкомсвязь предложила ограничить иностранное владение точками обмена трафиком в России на уровне 20%, следует из доработанного министерством законопроекта о критической инфраструктуре рунета (документ есть в распоряжении RNS).

Сведения об используемых телекоммуникационных системах: доменах, диапазонах IP, месторасположении узлов сети — необходимо будет сдавать для внесения в государственную информационную систему (ГИС). В январе 2017 года выяснилось, что Минкомсвязи намеренно обязать операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Министерство считает, что государственная организация маршрутов трафика поспособствует целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет.

Осенью 2016 года Минкомсвязи отнесло к критической инфраструктуре Рунета: национальные доменные зоны ru, .рф и инфраструктуру, обеспечивающую ее функционирование; системы точек обмена трафиком в том числе и трансграничным, последние должны работать «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности».

В марте 2016 года Леонид Волков, основатель «Общества защиты интернета» запустил мониторинг числа связи сетей по эту сторону российской границы с сетями на той стороне, за границей. В 2016—2017 годах Рунет связан с интернетом 2300−2500 связями. Число соединений непостоянно и может, как расти, так и падать, но за последнее время кардинально не меняется. По состоянию на середину прошлого года Рунет занимал 3-е место среди самых устойчивых национальных сегментов интернета (после США и Великобритании): «Чем выше зрелость рынка и степень его диверсифицированности, в частности, чем больше операторов среднего размера имеет доступ к трансграничному переходу, тем стабильнее работа всего национального сегмента», — объяснял гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

В 2014 году федеральный чиновник и два менеджера интернет-компаний рассказали «Коммерсанту», что в Администрации Президента рассматривают возможность поделить все сети передачи данных на три уровня — региональные, местные и зарубежные. Трафик региональных и местных сетей будет пропускаться только через сети федеральных операторов, региональные и местные сети не смогут присоединяться к зарубежным каналам. На всех уровнях передачи данных будет введена их фильтрация.