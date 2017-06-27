Российские юзеры активнее подключаются к Telegram, но и замену тоже ищут


Российские пользователи регистрируют аккаунты в мессенджере ICQ (принадлежит Mail.ru Group) в полтора раза активнее по сравнению с обычным днем на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram. «За сегодня в полтора раза выросло количество регистраций по сравнению с обычными днями», — сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

Параллельно растет популярность и самого Telegram. По данным аналитического сервиса App Annie, Telegram поднялся с 6 до 4 места в рейтинге программ для общения в Google Play и передвинулся на одну позицию вверх в общем рейтинге.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации. По его словам, если это требование не будет исполнено, блокировка Telegram будет делом нескольких дней.

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