Сооснователь платежного сервиса Qiwi Андрей Романенко вышел из капитала венчурного фонда iTech Capital, продав долю неназванному инвестору. Близкий к фонду источник знает, что Романенко получил за свою долю около $10 млн. В начале июня этого года Романенко продал остаток своей доли в Qiwi (у него было менее 1%), оставив себе только одну акцию. iTech Capital является в частности инвестором Ticketland и Aviasales. Романенко намерен сосредоточиться на развитии компании «Эвотор», которая занимается автоматизацией малого и среднего бизнеса.