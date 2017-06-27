18 июня 2017 года представитель группы ЕСН Григория Березкина официально сообщил, что группа купила 65% акций медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. Вчера РБК и «Роснефть» заключили мировое соглашение по иску о защите деловой репутации. Нефтяная компания отказалась от иска против газеты и телеканала РБК, взамен холдинг официально извинился перед главой Роснефти Игорем Сечиным.

Руководство Холдинга РБК и все журналисты, вовлечённые в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в статье Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании «Роснефть», приносят свои извинения компании и исполнительному директору компании Игорю Сечину, — говорится в совместном заявлении дух компаний.

«Роснефть» подала в суд на РБК в конце сентября 2016 года. Иск касался материала о якобы имевшем место обращении российской госкомпании к правительству с просьбой исключить возможность получения BP блокирующего пакета в рамках приватизации акций «Роснефти». В качестве ответчиков значились журналисты отдела ТЭК газеты РБК и ведущий телеканала, где в дневных новостях цитируются новостные материалы газеты. Сумма иска составляла 3 млрд 124 млн рублей — больше всей капитализации холдинга РБК.

В декабре 2016 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти», а в марте 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил отменить решение первой инстанции, снизив сумму компенсации до нуля, но оставив в силе требование напечатать опровержение. «Роснефть» продолжала настаивать на материальной компенсации.