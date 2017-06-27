Пресс-служба Роскомнадзора рассказала об изъятии 6000 нелегальных sim-карт и ликвидации склада с 42 200 серыми картами. Об этом пишут «Ведомости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину, что закон о запрете анонимных sim-карт без паспортных данных будет принят в весеннюю сессию. Предполагается, что поправки в закон «О связи» вступят в силу с 1 января 2018 года.

По данным Роскомнадзора, на которые ссылаются авторы поправок в закон «О связи», в 2016 г. проведено 819 рейдов и изъято 28 516 sim-карт.

Это капля в море, убежден ведущий аналитик Mobile Research Group Эдьдар Муртазин: ежегодно в России продается более 100 млн sim-карт, примерно 40 млн — с нарушениями. Точнее посчитать сложно, говорит он: каждая активированная карта формально зарегистрирована на конкретное физическое или юридическое лицо.