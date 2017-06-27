ИД «Афиша» запустил новый проект «Афиша Дети». Мобильный сервис «Афиша Дети» включает умный гид для родителей, который собирает всю информацию, связанную с развлечением и образованием детей. В том числе в нем содержатся анонсы кино, театра и выставок, гиды по покупкам, подборки лучших кружков и спортивных школ, необычные идеи проведения времени, карта детских мест Москвы, электронная карта скидок и другие проекты. Rambler&Co, владеющий «Афишей», запускает связанные с детьми проекты каждое лето.

В июле 2015 Rambler&Co запустили проект Рамблер.Семья — на старте «Семья» предложила инструменты при помощи которых проще собрать ребёнка в школу. Это были чеклисты, о том, что потребуется 1 сентября, и заметки о детях дошкольного или школьного возраста. К лету следующего 2016 года «Семья» умерла, но группа компаний перезапустила издание «Летидор». Первоначально он появился в сентябре 2012 года, как проект, на тот момент, компании «Суп» (ныне часть Rambler&Co), но в сентябре 2015 холдинг закрыл «Летидор» и перелил аудиторию в «Семью»: «Вы наверняка задались вопросом, почему мы переименовали ваш любимый проект Letidor в Рамблер.Семья», — объяснял холдинг — «мы приступили к запуску проекта Рамблер.Семья. Он соберет воедино всю информацию, необходимую для процветания каждой семьи. Какое-то время они, Letidor и Рамблер.Семья, будут существовать тут вместе, и вы будете узнавать все самое интересное с обоих сайтов. Ну, а потом Letidor передаст бразды правления в надежные руки Рамблер.Семьи», — пообещал владелец.

В действительности же Letidor существует до сих пор, как и ещё один повещённый детству проект Rambler&Co Рамблер/Класс — ещё вчера заголовки страниц на этом сайте говорили, что читатель находится на сайте Рамблер.Семья, но сегодня Rambler&Co отказалась от надежных рук бренда «Семья» и проект переименован.