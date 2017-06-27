Сергей Плуготаренко прокомментировал европейский штраф для Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем — речь идёт о сумме €2,4 млрд, она может вырасти до размеров 5% от глобальной выручки, если за 90 дней Google не прекратит злоупотребления. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций сказал:

Мы с уважением относимся к этой ситуации, так как речь идет о выполнении требований законодательства Евросоюза. Тем не менее любые ужесточения в сфере регулирования онлайн-отрасли, штрафы, блокировки, вызывают опасения, особенно если это не связано с вопросами безопасности.

Увеличение антимонопольных штрафов для интернет-компаний — не лучший тренд в век развития цифровой экономики.

Очевидно, что после вынесения решения о рекордном штрафе со стороны компании будут апелляции и попытки оспорить решение Еврокомиссии в судебном порядке. Однако мы уверены в том, что решение ЕК практически не отразится на работе компании Google в Евросоюзе.