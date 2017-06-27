Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, которая владеет Google, на €2,42 млрд из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска. Об этом сообщается на сайте ведомства. В заявлении сказано, что компания нарушает правила антимонопольного законодательства, так как сформировала результаты поиска таким образом, чтобы в начале отображались товары только своего сервиса Google Shopping. В ответ поисковик опубликовал заявление, где сообщили, что они не согласны с решением Еврокомиссии и поэтому думают подать апелляцию в Европейский суд. Европейский антимонопольный регулятор обвинил Google о недобросовестной конкуренции в области представления поисковых результатов путем приоритизации своих продуктов весной 2015 года. Формальным обвинениям предшествовали пять лет расследования. Одной из первых, подала жалобу в антимонопольное ведомство ФРГ и обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением, рекламная система Ciao, принадлежащая Microsoft. В 2016 стороны договорились отозвать жалобы друг на друга, однако расследования это не остановило.

«То, что сделал Google, — незаконно в соответствии с антимонопольными нормами ЕС. Он не позволил конкурировать и внерять инновации другим компаниям. И самое главное, это лишило европейских потребителей подлинной возможности выбирать услуги», — отметила комиссар Маргрет Вестагер. Обвинение подчеркнуло, что с тех пор, как Google Shopping вышел на рынок, трафик на проект вырос в 45 раз в Великобритании, в 35 раз — в Германии, в 19 раз — во Франции, в 29 раз — в Нидерландах, в 17 раз — в Испании, в 14 раз — в Италии, а посещаемость на сервисах конкурентов заметно упала.

В течение 90 дней Google может остановить незаконные действия или по истечении этого срока будет обязана заплатить штраф в размере 5% годового оборота материнской компании Alphabet.