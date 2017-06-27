Group-IB обнаружила новую волну эпидемии вируса-шифровальщика. А отличие от получившего всемирную известность WannaCry, новый вирус специализируется в основном на России и Украине. В Group-IB сообщили, что вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.

Среди жертв кибератаки оказались сети «Башнефти», «Роснефти», украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровской электроэнергетической системы, также заблокированы вирусной атакой Mondelēz International (крупный производитель продуктов питания), Ощадбанк, Mars, «Новая Почта», Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины Auchan, украинские операторы («Киевстар», LifeCell, «Укртелеком»), «Приват Банк», аэропорт «Борисполь», — говорится в сообщении Group-IB.

Первые сообщения об атаке Petya.A появились приблизительно в 15:00 по московскому времени. Сообщения о вирусе поступали из Киева, Одессы и Житомира.

Друзі! Оплата банківськими картками наразі неможлива.

Хакерська атака. https://t.co/P6WoWORHlA — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) June 27, 2017

Из-за атаки «легла» система оплаты в Киевском метрополитене.

На Украине предсказуемо обвинили в эпидемии российские спецслужбы. Депутат Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что кибератака под видом вируса-вымогателя была организована российской стороной. «Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», - заявил Геращенко.

Жертвами атаки также стали украинские медиа, среди которых медиахолдинг ТРК «Люкс», куда входит «24 канал», «Комсомольская правда» и «Корреспондент».

В России Центробанк объявил, что обнаружены "единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры банков". В частности банк "Хоум Кредит" был вынужден закрыть все отделения из за сбоев, вызванных атакой вируса. Атаке вируса подверглась группа Evaraz, ее представители сообщили, что производство и персонал компании сейчас вне опасности.

Сегодня днем также появлялись сообщения, что из-за эпидемии вируса даже остановилась добыча на ряде предприятий «Роснефти», сама компания это отрицает.