Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал об учреждении 15 июня 2017 года «Экспертной комиссии по вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории РФ».

«Экспертная комиссия будет привлекаться в спорных случаях, возникающих при признании информации противоправной и запрещенной к распространению в РФ. Она станет еще одним — дополнительным — этапом экспертизы контента на предмет ее соответствия законодательству РФ, на основании которой сайты и страницы сайтов включаются в реестр заблокированных ресурсов», — объяснил RNS Ампелонский.

В комиссию вошли: замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и трое его коллег по РКН, начальник департамента информационной политики управления общественных проектов Администрации президента Алексей Жарич, два представителя МВД, представитель ФНС и представитель Роспотребнадзора. От Rambler&Co в комиссию вошли исполнительный директор по медиа Алексей Гореславский и директор по внешним коммуникациям Матвей Алексеев, сообщил vc.ru Алексеев.

Ампелонский объяснил, чем займётся комиссия. После того, как Роскомнадзор получает обращение о потенциально противоправной информации в онлайне, он направляет обращение на экспертизу: детское порно — в сам Роскомнадзор, азартные игры — в Федеральную налоговую службу, наркотики — в МВД, самоубийства — в Роспотребнадзор. Эксперт соответствующего ведомства выносит заключение, а должностное лицо выносит финальное решение. «Но если должностное лицо, которое принимает финальное решение об ограничении доступа к противоправной информации, с выводами эксперта не согласно, уполномоченный орган направляет материалы на анализ в экспертную комиссию [прим.: состоящую из представителей тех же ведомств, но всех одновременно, плюс АП и интернетчиков]. И уже на основании заключения комиссии уполномоченным органом выносится финальное решение, которое направляется в Роскомнадзор для осуществления блокировки», — рассказал Ампелонский.