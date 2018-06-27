Новые способы получения займов, использующие технологию блокчейн, завоевывают аудиторию во всем мире, в первую очередь среди тех, кого по каким-то причинам не устраивают условия, предлагаемые традиционными игрокам — банками и МФО. «Мы будем конкурировать с банками по доступности ресурсов», — считает CEO и основатель проекта MUST Антон Редько.

Подобные системы выглядят оптимальным решением для бизнеса, поскольку дают компаниям возможность получить доступ к внешним источникам финансирования с минимальными издержками, превращая предприятие в частично или полностью ликвидный актив, а инвесторы получают надежные и прозрачные доходные инструменты, утверждает Редько.