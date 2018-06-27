Компания Facebook отказалась самостоятельно разрабатывать и выпускать собственные дроны Aquila для раздачи интернета, говорится в ее блоге. Разработка беспилотного аппарата, который работает от солнечной энергии, началась еще в 2014 году, когда было мало компаний, работающих в этой области. «Поэтому мы решили начать с нуля и инвестировать в строительство блоков, необходимых для того, чтобы эта технология работала, что в общем особенно важно для авиации», — заявил глава технического подразделения компании Яэль Магуайр.

Пока мы работали над этим проектом, было интересно наблюдать, как ведущие компании в аэрокосмической отрасти тоже начинают инвестировать в эту технологию, включая проектирование и строительство новых аппаратов для полетов на большой высоте. Учитывая эти события, мы решили больше не разрабатывать и не строить наши собственные дроны и закрыть наш объект в Бриджуотере, — пишет Магуайр.

Также по его словам, компания продолжит работать с такими партнерами, как одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus, для создания воздушных платформ (high altitude platform station, HAPS). Кроме того, Facebook продолжит инвестировать в развитие технологий следующего поколения — например, свой проект Terragraph, цель которого — обеспечить доступ к высокоскоростному беспроводному интернету жителям больших городов.