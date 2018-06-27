Топ-менеджер MRG: «Продвижение TamTam заморожено до тех пор, пока не забудется весенняя история»


«Медуза» рассказала о том, как в «Одноклассниках» придумали TamTam, почему он продолжает сильно отставать от Telegram и других мессенджеров, а также — о негативных последствиях рекламной кампании TamTam во время весенней блокировки сервиса Павла Дурова.

Так или иначе, «кампания», если она была, удалась: сейчас в Mail.ru Group признают, что совершенно не рассчитали негативных последствий произошедшего. «Мои знакомые спрашивали: ты имеешь к этому отношение? Как вы такое могли сделать? Тебе лично не стыдно? — вспоминает собеседник в топ-менеджменте группы. — Окститесь, мне не стыдно за продукт! Если бы не было цифровой гражданской войны, все сказали бы: конечно, все правильно, ситуационный маркетинг».

Планку сорвало, глаза налиты кровью: Илья Жегулев рассказывает, как в Mail.ru Group придумали TamTam — и почему получилось плохо

Созданный на базе социальной сети «Одноклассники» мессенджер TamTam в том или ином виде существует уже два года, однако широко обсуждать его стали только весной 2018-го. TamTam во многих отношениях сильно похож на Telegram — и именно он вел себя активнее других конкурентов в связи с блокировкой приложения, созданного Павлом Дуровым. То, насколько точно рекламная кампания TamTam совпадала по времени с ключевыми решениями по блокировке Telegram, даже вызвало подозрения, что холдинг Mail.ru Group (ему принадлежит мессенджер) действовал в спайке с властями. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев выяснил, откуда взялся TamTam, почему Mail.ru не стала делать мессенджер на базе другой своей соцсети, «ВКонтакте», — и обнаружил, что корпорация сама не знает, что дальше делать с проектом.

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