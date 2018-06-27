«Медуза» рассказала о том, как в «Одноклассниках» придумали TamTam, почему он продолжает сильно отставать от Telegram и других мессенджеров, а также — о негативных последствиях рекламной кампании TamTam во время весенней блокировки сервиса Павла Дурова.

Так или иначе, «кампания», если она была, удалась: сейчас в Mail.ru Group признают, что совершенно не рассчитали негативных последствий произошедшего. «Мои знакомые спрашивали: ты имеешь к этому отношение? Как вы такое могли сделать? Тебе лично не стыдно? — вспоминает собеседник в топ-менеджменте группы. — Окститесь, мне не стыдно за продукт! Если бы не было цифровой гражданской войны, все сказали бы: конечно, все правильно, ситуационный маркетинг».