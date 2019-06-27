Операторы Билайн («Вымпелком») и МТС жёстко раскритиковали проект нормативного акта о контроле [порядке] размещения средств связи. В данном документе речь идёт о создании системы централизованного Рунета. Проект написан в Минкомсвязи и должен стать частью подзаконных актов законодательства об «устойчивом Рунете» (или «об изоляции Рунета», в терминах противников принятого закона). Доводы операторов часто совпадают по смыслу.

В «Вымпелкоме» считают (полный отзыв в .pdf), что:

«Порядок» не содержит самой процедуры проведения контроля , но зато содержит существенное число коррупциогенных норм , логические и синтаксические ошибки , противоречит законодательству о связи , об информации и персональных данных и требует полной концептуальной переработки.

но зато содержит существенное число коррупциогенных норм логические и синтаксические ошибки противоречит законодательству о связи об информации и персональных данных и требует полной концептуальной переработки. Автор нарушил процедуры публичного обсуждения проектов.

Доработке обсуждаемого подзаконного документа должно предшествовать внесение необходимых изменений в дефектный [sic!] Федеральный закон

МТС в своём отзыве (.pdf) союзно с коллегами заявили, что сроки и процедуры публичного обсуждения документа нарушены, системность в нём отсутствует, есть очевидные нарушения законодательства о связи и персональных данных. Итого, считают в МТС:

Проект Порядка не содержит надлежащей регламентации собственно порядка контроля , и представляет собой яркий образец сборника коррупциогенных норм.

Операторы солидарны в том, что доступ на рынок коррупциогенных схем нового типа получает, в случае принятия обсуждаемого документа в сегодняшней форме — Роскомнадзор.