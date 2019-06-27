Операторы Билайн («Вымпелком») и МТС жёстко раскритиковали проект нормативного акта о контроле [порядке] размещения средств связи. В данном документе речь идёт о создании системы централизованного Рунета. Проект написан в Минкомсвязи и должен стать частью подзаконных актов законодательства об «устойчивом Рунете» (или «об изоляции Рунета», в терминах противников принятого закона). Доводы операторов часто совпадают по смыслу.
В «Вымпелкоме» считают (полный отзыв в .pdf), что:
- «Порядок» не содержит самой процедуры проведения контроля, но зато содержит существенное число коррупциогенных норм, логические и синтаксические ошибки, противоречит законодательству о связи, об информации и персональных данных и требует полной концептуальной переработки.
- Автор нарушил процедуры публичного обсуждения проектов.
- Доработке обсуждаемого подзаконного документа должно предшествовать внесение необходимых изменений в дефектный [sic!] Федеральный закон
МТС в своём отзыве (.pdf) союзно с коллегами заявили, что сроки и процедуры публичного обсуждения документа нарушены, системность в нём отсутствует, есть очевидные нарушения законодательства о связи и персональных данных. Итого, считают в МТС:
- Проект Порядка не содержит надлежащей регламентации собственно порядка контроля, и представляет собой яркий образец сборника коррупциогенных норм.
Операторы солидарны в том, что доступ на рынок коррупциогенных схем нового типа получает, в случае принятия обсуждаемого документа в сегодняшней форме — Роскомнадзор.
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сегодня РКН прислал письмо, чтобы им до начала июля (по закону который начнет действовать только в ноябре) нарисовали схему и указали места где они поставят свои черные ящики (в разрыве между клиентами и пограничными маршрутизаторами).
тут есть две стороны, первая — что это чужие и скорее всего грязные руки в наших сетях, это черные ящики, которые устанавливаются в разрыв сети, а значит — там таки будут разрывы. вторая — видимо чтобы как бы подсластить пилюлю, на эти черные ящики можно будет спихнуть фильтрование, так что одной головной болью будет меньше.
кто-то что-то знает про черные ящики, которые они планируют ставить? есть уже какие-то перспективные разработки в рамках импортозамещения? РКН же их должен будет предоставлять безвозмездно, то есть даром. но ведь откуда-то он эти черные ящики будет брать? значит должно быть как минимум ТЗ. может быть, даже будет объявлен конкурс?