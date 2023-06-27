Минпромторг планирует финансировать проекты в области внедрения ИИ-технологий в промышленности, учредив АНО, которая займется их отбором. Это могут быть софт для проектирования изделий без участия человека, системы компьютерного зрения, обнаруживающие в продукции производственные дефекты, а также видеоаналитика для охраны предприятий. По данным источника «Коммерсанта», Минпромторг учредит профильную автономную некоммерческую организацию (АНО), «курирующим замминистра назначен Василий Шпак, для него в качестве KPI установлен объем поддержанных проектов». АНО создадут на базе подведомственного министерству ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (РЦУД и РТ), добавляет он.

Из утвержденной в декабре 2022 года «дорожной карты» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" на период до 2030 года» следует, что из бюджета на поддержку таких проектов будет направлено 24,6 млрд руб., еще около 99,7 млрд руб. на эти цели направит «Сбер». Судя по технологической части документа, Минпромторг выступает ответственным при разработке решений для промышленности. Среди них разработка видеоаналитических программно-аппаратных комплексов для обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы интеллектуального зрения для распознавания дефектов продукции на производственных линиях, а также системы автоматизированного проектирования, способные проектировать изделия без участия человека.