«Акадо», третий по числу абонентов оператор проводного интернета в Москве после МГТС и «Ростелекома», хочет продать региональные активы, рассказал «Ведомостям» член совдира оператора Андрей Шторх. Шторх говорит, что новая стратегия «Акадо» предусматривает «максимальную сфокусированность на развитии бизнеса на ключевом для нас рынке — в Москве». Шторх добавляет, что и на столичные активы тоже есть серьёзные претенденты. А знакомый Виктора Вексельберга, основного владельца «Акадо», заявил газете, что есть претендент на покупку всего бизнеса оператора — это «Ростелеком».