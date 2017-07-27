ФАС заинтересовался новым временным слоганом «Яндекса» «Поиск № 1 в России». В службе заметили, что такое утверждение может нарушать закон о защите конкуренции, который прямо запрещает использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и т. п. без указания критериев сравнения с конкурентами.

По мнению ФАС, размещение на сайте «Яндекс» под логотипом утверждения «Поиск № 1 в России» может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. По данному факту ФАС рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия, — передаёт слова представителя ФАС РИА «Новости».

Слоган «Яндекса» изменился в среду в рамках рекламной кампании. В компании говорят, что собираются потом вновь изменить его на привычный «Найдётся всё».

Поиск «Яндекса» действительно остаётся № 1 в России, если критерием сравнения выступает доля поисковых запросов. По данным LiveInternet за июнь, именно они используются в ролике выше, российский поисковик даёт Рунету 51,3% переходов, американский Google — 43,6%. По данным собственной открытой аналитики «Яндекса» Я.Радар за тот же период, доли распределены 54,3% и 40,1% соответственно.