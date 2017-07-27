Власти Молдавии нашли множество нарушений у Яндекс.Такси сразу после запуска


Вице-министр транспорта Молдавии Сергей Букатару написал в своем Facebook, что все автомобили недавно запустившегося в стране сервиса Яндекс.Такси, проверенные представителями власти, оказались нарушителями местного законодательства. 24 июля было объявлено, что сервис Яндекс.Такси вышел на рынок такси-перевозок Молдавии и начал работать в столице страны — Кишинёве.

Букатару уточнил, что инспекторы Национального агенства автомобильного транспорта остановили три автомобиля, водители которых сотрудничали с «Яндексом» и все они нарушали какие-то нормы законна.

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Чиновник перечислил общие для всех правилах — требовании установки счетчика, оформления автомобиля, наличия светового индикатора и т. д. и заявил. что ни одно из положений кодекса о дорожных перевозках не было соблюдено водителями «Яндекса». Вице-министр написал также, что у него возникли «определенные сомнения относительно законности оказываемых услуг, а также навыков водителя, которые находятся за рулем этих транспортных средств».

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