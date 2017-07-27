Вице-министр транспорта Молдавии Сергей Букатару написал в своем Facebook, что все автомобили недавно запустившегося в стране сервиса Яндекс.Такси, проверенные представителями власти, оказались нарушителями местного законодательства. 24 июля было объявлено, что сервис Яндекс.Такси вышел на рынок такси-перевозок Молдавии и начал работать в столице страны — Кишинёве.

Букатару уточнил, что инспекторы Национального агенства автомобильного транспорта остановили три автомобиля, водители которых сотрудничали с «Яндексом» и все они нарушали какие-то нормы законна.