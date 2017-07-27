РБК заметил, что группа «Сафмар» (управляет «Техносилой», «Эльдорадо» и «М.Видео») продала онлайн-гипермаркет E96.ru в середине июля прежним собственникам — Борису Лепинских и Дмитрию Пивоварову. В 2014 году они объединили бизнес E96.ru с интернет-магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет». Но из всех проектов работающим остался только E96.ru, и в 2016 году его купила «Техносила». Представитель «Сафмара» заявил, что компания собирается сфокусироваться на ключевых для себя брендах, а также развивать недавно запущенный маркетплейс Goods.ru.