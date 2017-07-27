В судебном споре по поводу заимствования материалов между «Матч ТВ» и Sports.ru появилась позиция, которая в случае ее принятия судом может кардинально изменить отношения между интернет-СМИ в России. Юристы «Матч ТВ» заявили со ссылкой на экспертное мнение, что тексты Sports.ru вторичны и, следовательно, не могут быть предметов авторского права.

25 июля в Мосгорсуде прошло первое заседание по иску Sports.ru к холдингу «Матч ТВ» в связи с незаконным использованием без ссылок на авторов и источники на одном из порталов холдинга контента Sports.ru — статей Юрия Дудя и Владислава Воронина. В ходе заседания юристы «Матч ТВ» озвучили точку зрения, согласно которой любой текст можно перепечатывать без ссылки на первоисточник если эксперты сочтут, что автор был недостаточно оригинален.

Юристы «Матч ТВ» заняли позицию, отстаивание которой в случае ее принятия судом может сделать возможным возможным присваивание любого редакционного контента без ссылок и получения каких-либо разрешений. Они утверждают, что статьи Юрия Дудя и Влада Воронина не подлежат защите как объекты авторского права — так как «не отличаются оригинальностью и новизной», «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален», — сказал «Роем!» генеральный директор Sports.ru и Tribuna.com Дмитрий Навоша.

В суде было представлено заключение эксперта АНО «Центр социокультурных экспертиз» Елены Борейша-Покорской (текст заключения есть у редакции).

Язык [публикации Sports.ru] лишен индивидуальных авторских интонаций; стиль статьи представляет собой соединение общеизвестных газетных клише и оборотов, взятых из уличного сленга. Исследуемый текст является частью одинаковых, повторяющих друг друга сведений, характерных для спортивных СМИ. Естественно, что поскольку сама статья о казанском «Рубине» состоит из перечня известной, повторяющейся информации, то в дальнейшем она стала объектом для тиражирования на других спортивных сайтах.

Весной этого года «Матч ТВ» пытался добиться блокировки Sports.ru за перепосты видеоконтента, но Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки.