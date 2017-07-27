В сети появилась страница-приглашение на открытие «нового поиска» «Яндекса». Ссылку на страницу «Роем!» прислал читатель через форму обратной связи.
Редактор «Роем!» записался на конкурс, через который предполагается пригласить сотню человек в Московский планетарий на презентацию. В автоматическом ответном письме редактору сообщили, что билеты разыграют 10 августа и сразу с ним свяжутся. «Если вам повезёт — пришлём приглашение на мероприятие, а если не повезёт — не расстраивайтесь, за церемонией можно будет следить по видеотрансляции», — сообщил редактору робот-рассыльщик.
Комментарий «Роем!»: Редакция обратилась за комментариями к PR «Яндекса», но не сильно надеется на ответ. Если вы знаете подробности, то напишите нам через форму обратной связи.
Добавить 2 комментария
«задаете вопрос Яндексу"
Самое смешное, что уже давно не задем….
А можно сразу тут задать и передать им там? Типа, а с пиратством когда начнется борьба? Ну, там, не на словах, а на деле? Любой поисковый запрос по поводу фильма, музыки, книг вызывает из ада такой трэшак на первой странице поисковой выдачи, что просто волшебство