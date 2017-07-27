«Яндекс» поставил сноску рядом со своим новым слоганом «Поиск № 1 в России». При переходе по сноске отображается, что в июне 2017 года «Яндекс» являлся лидирующим поисковиком по данным сервиса LiveInternet.

Ранее ФАС предупредила, что может принять меры в отношении «Яндекса» за использование нового слогана. В «Яндексе» пояснили, что новый слоган — «Поиск № 1 в России» — является временным и подтверждается данными независимых метрик. Также в компании уточнили, что ссылка на исследование изначально присутствовала в рекламных материалах компании.

26 июля в поиске «Яндекса» изменился слоган, который отображался под названием компании. Раньше это был «Найдётся всё», он был изменён на «Поиск № 1 в России».