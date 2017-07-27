По оценке Credit Suisse, компания, созданная в результате объединения сервиса Яндекс.Такси и бизнеса Uber в России и СНГ, по итогам 2017 года может занять 69% на рынке интернет-сервисов заказа такси. В стоимостном выражении ее доля будет еще выше — 75%.

С учетом таксопарков, работающих в офлайне, а также серого рынка доля нового игрока в количественном выражении составит 9% к концу года, в стоимостном выражении — 13%, прогнозирует Credit Suisse.

Традиционные игроки рынка такси также готовятся активно инвестировать в развитие, говорят авторы исследования. В начале мая компании RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Сатурн», RedTaxi) объединились и привлекли финансирование от UFG Private Equity в размере $100 млн. Еще $200 млн могут быть вложены на новом раунде акционерного финансирования. Этот игрок, по оценке Credit Suisse, может занять 12% всего рынка такси и 7−10% в сегменте онлайн-такси.