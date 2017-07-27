Комиссия при Совете федерации обсудила инициативу по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI), В заседании участвовали представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФТС, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, «большой четверки» операторов, Apple, Samsung, «М.Видео» и отраслевых ассоциаций РАТЭК и АКИТ.

Как рассказал «Роем!» один из участников заседания, разные ведомства интересуют разные цели, например МВД и ФСБ хотят использовать базу IMEI для того чтобы идентифицировать абонента и отслеживать кражи устройств и преступления совершенные с использованием телефонов. ФТС считает что контроль за IMEI поможет бороться с серым импортом. При этом у участников встречи не было четкой позиции, кто должен вести такую базу и чем она лучше идентификации абонента по SIM-карте, которая и так позволяет отследить кто пользуется конкретным устройством.

Мы поддерживаем любые инициативы, которые направлены на «обеление» российского рынка электроники, что же касается идеи по созданию базы IMEI, нужно прежде всего решить ряд вопросов — например как быть с дублирующимися IMEI, как контролировать случай когда человек ремонтирует телефон и заменяет плату на которой находится IMEI на другою, а так же что делать с устройствами, которые уже были ввезены в страну когда никаких требований по контролю IMEI еще не было, — рассуждает представитель РАТЭК Антон Гуськов.

В АКИТ уточнили, что вопрос с тем, кто будет вести базу IMEI пока не решен.