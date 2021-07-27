Законопроект об экспериментальной онлайн-продаже рецептурных препаратов в рамках регуляторной песочницы был не согласован Минздравом. Инициаторами проекта были Минэкономразвития и Минцифры.
В министерстве здравоохранения недовольны «тем, что в проекте не описано, каким образом участники эксперимента будут взаимодействовать друг с другом». В текущей редакции законопроекта не прописаны вопросы маркировки лекарств и внесения в систему всех этапов их реализации.
Бизнес хочет полноценно продавать через интернет рецептурные препараты как минимум с 2017 года, примерно с того же времени компании пытаются это делать, а государство пытается это урегулировать. Простимулировать этот процесс пытался лично президент Путин.
Сейчас дистанционно купить рецептурный препарат можно с доставкой в аптеку и самовыносом оттуда, а сотрудник должен проверить рецепт (но делает это только если подозревает в клиенте провокатора).
Как минимум три года Ozon пытается начать доставлять лекарства, он же продвинул идею эксперимента в рамках экспериментального правового режима: в июне о скором начале продаж лекарств заявлялось с уверенностью, но теперь перспективы туманны. Тем временем, Яндекс занимается получением лицензии на фармацевтическую деятельность, чтобы открывать аптеки под дистанционную продажу лекарств.
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Аптечная отрасль в России, поражена как бы это сказать странными перегибами — в особенности связанно с рецептурным препаратами. Например спирт — только по рецепту и только в определенных аптеках. Обоснование — его используют маргинальные личности. Тоже самое с марганцовкой и тоже самое с нормальными обезбаливающими. Так что проблема в отсутствии доставки рецептурных препаратов на этом фоне выглядит тускло.