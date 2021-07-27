Мобильный оператор «Мегафон» рассказал прессе про голосовую ассистентку по имени Ева (тёзку женственного яблочного дизайна робота в мультфильме Wall-E). Как и помощник «Олег» от Tinkoff Mobile, она обещает защищать от телефонного спама, принимать звонки, разговаривать за хозяина, делать текстовую расшифровку переговоров. Вместо того, чтобы просто сбросить звонок с предложением финансовых услуг, абонент теперь получит в мессенджер большой текст обо всех условиях предлагаемой, например, ипотеки, уточнённых Евой в процессе общения с колл-центром банка.

«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала «МегаФона», планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

«В среднем абоненты пропускают около 20 процентов всех входящих вызовов, когда телефон выключен или неудобно ответить на звонок. „Ева“ — эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Все управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram — для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем „Ева“ сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента».