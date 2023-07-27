VK планирует выйти на рынок билетных агрегаторов и встроить новый сервис в свою социальную сеть «В контакте». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений. Источник, знакомый с планами VK, подтвердил, что сейчас компания работает над созданием билетной инфраструктуры и необходимых технологических сервисов. Учитывая текущий акцент соцсети на культурном и развлекательном контенте и имеющиеся у компании концертные площадки VK Stadium и VK Gipsy, создание полноценного билетного оператора станет логичным решением, отмечают два собеседника . Один источник, знакомый с планами VK, уточнил, что VK также рассматривает вариант с покупкой имеющихся на рынке активов.

В 2022 г. VK вела переговоры с «Кассир.ру» о покупке билетной платформы Radario, напомнил источник, близкий к VK. «Кассир.ру» приобрел 60% разработчика платформы в 2021 г. Но 21 июля «Коммерсантъ» сообщил о том, что Альфа-банк планирует получить блокпакет в «Кассире» за 1 млрд руб. Если банк получит контроль в компании, то сделка по продаже Radario VK станет маловероятной, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В конце июня Минкульт и Минцифры выступили с предложением сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта», писал «Коммерсантъ». Это означает, что к нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные операторы. «Пушкинская карта» – это госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 г. Со специальной банковской карты, на которую государство зачисляет 5000 руб., участники программы могут оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты. В 2022 г. рынок афишных зрелищных мероприятий составил около 202 млрд руб., из которых на коммерческую деятельность (продажа билетов, внебюджетное финансирование) пришлось около 70 млрд руб., а бюджетное финансирование составило около 132 млрд руб., следует из данных информагентства в сфере культуры и развлечений InterMedia.