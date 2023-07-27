Платформа Яндекса "Толока", на которой пользователи за деньги выполняют заданные по разметке данных для обучения нейросетей, достанется после раздела Яндекса зарубежному юрлицу и будет работать на иностранных рынках. Для России запустят "Яндекс.Задания".

“Ъ” обнаружил в разделе правовых документов «Яндекса» условия использования пока еще не открывшейся краудсорсинговой платформы «Яндекс Задания». Из документа следует, что «Яндекс» будет предлагать самозанятым, зарегистрировавшимся на площадке, за вознаграждение выполнять различные задания для компании — собирать данные об организациях, проверять наружную рекламу, мониторить пешеходный транспорт. В «Яндексе» подтвердили “Ъ”, что до конца июля запустят одноименную платформу по разметке данных (идентификации объектов для машинного обучения) для поиска и ассистента «Алиса».

В 2014 году "Толока" запускалась как сервис для решения внутренних задач Яндекса, позже задания на ней стали размещать сторонние компании. "Задания" станут частью сервиса "Яндекс.Крауд", на HH.ru уже есть множество вакансий этого подразделения. Оно будет заниматься не только разметкой и сбором данных, но и поддержкой, SMM, задачами поисковых асессоров, тестированием, генерацией и модерацией контента и т.д.

Яндекс Крауд — это внутренний сервис, который помогает продуктам Яндекса решать самые разные задачи. Мы отвечаем на вопросы пользователей, продаём услуги разных сервисов, мониторим соцсети в поисках упоминаний наших продуктов, тестируем приложения, модерируем контент, готовим тексты, графику и дизайн. Благодаря сотрудникам Яндекс Крауд все процессы в Яндексе работают слаженно и без перебоев.

За год спрос на разметку данных внутри Яндекса вырос на 40%, рассказали в компании.