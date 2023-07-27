"Салоны красоты, частные мастера разных направлений" воспользовались тем, что люди сохраняли их номера в телефонных контактах, и теперь показывают в сториз рекламные предложения и прочие маркетинговые активности. Этому способствует возможность "ставить кликабельные ссылки на сайты или каналы в мессенджере". А вот рекламные агентства и блогеры пока не могут продвигаться в "историях", потому что люди редко записывают их телефоны. Впрочем, одна из экспертов "Коммерсанта" считает, что "контакты блогеров сохранены у многих".