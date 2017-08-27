Предыдущее приложение «КП» для iPhone и iPad делалось лет пять назад, а то и больше. Это было одно из первых приложений СМИ в Рунете. И, собственно, это единственное, чем можно было гордиться на сегодня. Чем были плохи сами приложения и плоха разработка приложения на аутсорсе, от которой «Комсомольская правда» отказалась?

Олеся Носова , издатель сайта KP.RU

Достаточно сказать, что информация в нем доставлялась посредством RSS, и обновлялась раз в 40 минут (на самом деле нет, но мы хотели в это верить). Чтобы опубликовать какой-то нестандартный формат, приходилось поднимать программистов и аналитиков, а про отклики и прочие социальные функции никто даже не заикался.

Но, тем не менее, приложение работало, приносило кое-какой трафик, и мы были благодарны читателям за то, что они продолжали им пользоваться.

Собственной мобильной разработки у нас не было, а с аутсорсом всегда происходила какая-нибудь печальная история. Наши потребности росли быстрее, чем наш сайт, поэтому время от времени отдавали какие-нибудь обособленные сервисы на сторону. И это почти всегда заканчивалось нехорошо, однажды даже судом.

Даже если мы получали приемлемые цены на разработку, последующее обслуживание и эволюция продукта выходила нам в плохо мотивированные суммы. А деваться было некуда, даже если мы забирали себе движки «инхаус», разобраться с ними в пять минут не получалось. Тем более что команда у нас небольшая, а задач всегда много.

Тут, кстати, интересно будет упомянуть, когда мы обнаружили разработки одного сервиса для КП (полностью оплаченного в свое время), в основе другого популярного продукта. Это, конечно, лестно, что наши идеи пошли в жизнь, но общего энтузиазма в работе со сторонними разработчиками не добавляло.

Навпечатлявшись после последнего тендера, когда в бюджетах нолики то добавлялись, то убирались, мы призадумались — а надо ли вообще приложение для новостного сайта? Особенно в условиях растущих распределенных платформ, когда возникает логичный вопрос, нужен ли вообще сайт?

Мы посмотрели цифры мобильного трафика — к декабрю 2016 года он стабильно достигал 50 процентов, посмотрели динамику заработков и осознали, что нам жизненно необходимы собственные мобильные разработки. Это стратегически правильно. Нам нужно не просто сделать приложение. Нам необходимо полностью перелопатить сайт, систему управления контентом. Да и вообще нам нужно мобильные мышление.

Мы подключили коммерческие службы, составили бизнес-план, набрали команду и начали работу. Как водится, пропустили все сроки, и вместо июня запустились в августе. Но по-прежнему планируем к середине следующего года полностью окупить всю разработку.

Вряд ли наше детище перевернет индустрию, конечно. Но приложение получилось небольшое, быстрое и полностью удовлетворяющее нашим запросам. А если нам захочется что-либо изменить, то мы просто это сделаем, не выходя из офиса и не устраивая тендер.

Кстати сказать, за первые сутки мы получили более 8 тысяч установок и вышли на второе место в чартах, подпирая Twitter. Решили считать это успехом.

Илья Коршунов , технический директор KP.RU

Когда задача по обновлению старого приложения превратилась в «горящую» мы, совместно с редакцией, решили попробовать себя новом для себя поприще — разработка мобильных приложений.

Была сформирована новая отличная команда из аналитиков, программистов и дизайнеров и определена главная концепция нового продукта — приложение должно быть легким, как визуально так и технически, не забывая при этом учесть региональную составляющую, мультимедийную структуру издательского дома и интересы службы рекламы. Сейчас, после того как финальная версия, претерпев множество трансформаций, спустя полгода после начала работ выпущена в продакшн нам кажется что получилось. Конечно на совсем старых устройствах таких как Iphone 4S или Ipad 2 серьезной производительности ждать не приходится, но таковы реалии современной мобильной разработки — или ты в тренде или быстр на старых девайсах.

Вопрос почему все-таки сами, без опыта, а не с помощью профессионалов разрабатывающих под заказ десятки приложений в год наверное не имеет однозначного ответа. Дешевле? — сложно сказать, скорее всего нет. Основные бонусы в том, что мы более свободны в модификациях, оперативнее реагируем на настроения редакции, да и решения принимаются в своем кругу проще и быстрее. Пока разочарований не было, все задачи решаются да и с новыми идеями нет проблем.

На очереди — Андроид. Благодаря решению использовать фреймворк React Native, мы надеемся выпустить версию для зеленого робота не позднее октября.