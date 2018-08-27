Большая тройка операторов вернула безлимитный интернет своим абонентам


«Мегафон» вернул безлимитный доступ в интернет в тарифах «Включайся!», пишут «Ведомости». В середине августа это сделали также МТС и «Вымпелком». В конце 2016 — начале 2017 года эти компании перестали торговать тарифными планами с неограниченным потреблением интернета, и ФАС сочла синхронность подозрительной.

По словам Content Review, безлимитный интернет «Мегафон» будет подключать по запросу бесплатно. При этом раздача интернета ограничена. МТС предлагает безлимитный интернет в рамках тарифа «Тарифище», а также опцию «Много интернета» за 200 рублей в месяц. «Билайн» также в августе запустил опцию «Безлимитный интернет» для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», дополнительная плата за нее не взимается.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Поняли что конкурируют с wifi и проигрывают.
    Наглядный пример того, как монополия малоэффективна при технологическом развитии, вроде всего четыре операторы, все договорено, ан нет, с wifi точками не договоришься.

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    dima-degalab@yandex.ru

    Может я слепой, но где у Билайна безлимитный мобильный интернет? Вижу только с лимитом по трафику до 30−60ГБ.
    Для Мегафона тоже не совсем ясно, действуют ли эти тарифы на usb-модеме/роутере?

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Сотовый интернет не очень сильно конкурирует c Wi-Fi, мягко говоря

    Потому что Wi-Fi то есть, то нет, а сотовый с тобой всегда. Но безлимитность доступа увеличивает абонентскую базу

    Так было и будет всегда: что-то даёшь безлимитное — наращиваешь абонентскую базу

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Сотовый интернет не очень сильно конкурирует c Wi-Fi, мягко говоря

    С точки зрения объемов трафика, крепко конкурируют. Платным мобильным трафиком люди пользуются крайне неохотно, дожидаясь бесплатного вайфай. Исключение — мессенджеры, но даже с учетом платности моб. трафика, они все равно дешевле смс выходят.

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