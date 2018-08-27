«Мегафон» вернул безлимитный доступ в интернет в тарифах «Включайся!», пишут «Ведомости». В середине августа это сделали также МТС и «Вымпелком». В конце 2016 — начале 2017 года эти компании перестали торговать тарифными планами с неограниченным потреблением интернета, и ФАС сочла синхронность подозрительной.

По словам Content Review, безлимитный интернет «Мегафон» будет подключать по запросу бесплатно. При этом раздача интернета ограничена. МТС предлагает безлимитный интернет в рамках тарифа «Тарифище», а также опцию «Много интернета» за 200 рублей в месяц. «Билайн» также в августе запустил опцию «Безлимитный интернет» для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», дополнительная плата за нее не взимается.