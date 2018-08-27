«Мегафон» вернул безлимитный доступ в интернет в тарифах «Включайся!», пишут «Ведомости». В середине августа это сделали также МТС и «Вымпелком». В конце 2016 — начале 2017 года эти компании перестали торговать тарифными планами с неограниченным потреблением интернета, и ФАС сочла синхронность подозрительной.
По словам Content Review, безлимитный интернет «Мегафон» будет подключать по запросу бесплатно. При этом раздача интернета ограничена. МТС предлагает безлимитный интернет в рамках тарифа «Тарифище», а также опцию «Много интернета» за 200 рублей в месяц. «Билайн» также в августе запустил опцию «Безлимитный интернет» для абонентов тарифов «ВСЁмоё!», дополнительная плата за нее не взимается.
Добавить 8 комментариев
эта статья вызывает безлимитное доверие к операторам
Поняли что конкурируют с wifi и проигрывают.
Наглядный пример того, как монополия малоэффективна при технологическом развитии, вроде всего четыре операторы, все договорено, ан нет, с wifi точками не договоришься.
И внезапно оказывалось что доступ к wi-fi дом.ру + zadarma (да и кучи других sip) резко выгоднее, чем покупать местную симку в поездке в города миллионики.
У Билайна это делается бесплатно по всей России с сохранением интернета.
Может я слепой, но где у Билайна безлимитный мобильный интернет? Вижу только с лимитом по трафику до 30−60ГБ.
Для Мегафона тоже не совсем ясно, действуют ли эти тарифы на usb-модеме/роутере?
Сотовый интернет не очень сильно конкурирует c Wi-Fi, мягко говоря
Потому что Wi-Fi то есть, то нет, а сотовый с тобой всегда. Но безлимитность доступа увеличивает абонентскую базу
Так было и будет всегда: что-то даёшь безлимитное — наращиваешь абонентскую базу
>Сотовый интернет не очень сильно конкурирует c Wi-Fi, мягко говоря
С точки зрения объемов трафика, крепко конкурируют. Платным мобильным трафиком люди пользуются крайне неохотно, дожидаясь бесплатного вайфай. Исключение — мессенджеры, но даже с учетом платности моб. трафика, они все равно дешевле смс выходят.
Не работает в роутере /модеме, на сайте МегаФон написана данная информация, Билайн в сентябре запустит тарифы с безлимитом, а пока, можно подключить опцию, если пользуешься тарифом «все мое»