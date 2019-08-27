Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев дал интервью агентству «Прайм». В частности описал перспективу одобрения сделки по слиянию Яндекс.Такси и «Везёт». К счастью для Яндекса Артемьев пока не рассматривает долю Яндекс.Такси на «рынке заказа онлайн», где компания давно доминирует по оценкам аналитиков Credit Suisse, Сбербанка и других.

Два года назад ФАС называли этот рынок «рынком организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси». Сегодня Артемьев рассказал скорее о «рынке перевозок». На нём доля объединённой компании Яндекс.Такси и «Везет» может растворяться в перевозках заказанных любым способом, не только через интернет или мобильное приложение.

— ФАС планировала в третьем квартале закончить анализ рынка агрегаторов такси. Есть ли уже предварительные результаты? — В конце августа мы получим все базы данных и будем смотреть, в том числе, что нам делать со сделкой Яндекс.Такси-«Везет». Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, все посчитаем, все сделаем правильно. Однако, когда происходит повышение концентрации до определенного уровня, до 35% — это определенный сигнал для нас, хотя Яндекс его пока не достиг. Мы посмотрим, какая будет доля у компании после возможного слияния с «Везет». Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35% но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный — нет.

Яндекс.Такси объявили о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, объединения базы пассажиров в середине июля 2019 года.

Следует заметить, что в разных регионах доли агрегаторов различаются и между собой и средними значениями. Так в Москве доля объединённой компании Яндекс.Такси и Uber (без «Везёт») составляет 68,1% по данным столичного Дептранса.

Артемьев не упоминал, однако следует иметь в виду, что не только доли в тех или иных регионах или в целом по стране, но границы рынка могут считаться по-разному. В типичных случаях ФАС начинает изучение сделок именно с определения «границ рынка» и лишь затем подсчитывает доли. В зависимости от выбранных «границ» доли меняются драматически. Например по расчётам Credit Suisse в 2017-м объединившиеся в России Яндекс.Такси и Uber могли претендовать лишь на 10% долю рынка такси (концентрация ниже 35%) и, одновременно, на 69% долю от рынка поездок заказанных в России через онлайн (что значительно выше критических 50%). Спустя год Sberbank Investment Research и агентство Cint подсчитали, что доля Яндекс приложения заказа такси доросла до 77%.

В 2017-м ФАС предпочёл назвать рынок на котором работает Яндекс.Такси: «Рынком организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси», но не рынком такси-перевозок. К счастью для Яндекс.Такси в сделке с Uber, антимонопольная служба предпочла не акцентироваться на онлайне — вынесла предписание компаниям, но саму сделку одобрила.

Яндексу везёт.