Минкомсвязи опубликовало на сайте Госуслуг демонстрационные видеоролики, краткие описания и календарь запуска так называемых «суперсервисов». Под ними подразумеваются услуги, где необходимые документы автоматически подбирает государственная система, а не гражданин (заявитель, истец, абитуриент и т. д. ), сайт готовит заявления, которые можно подписать дистанционно.

В дальнейшем за рассмотрением своего вопроса можно так же удалённо следить, либо принять участие в его разрешении после идентификации, вплоть до участия в судебном заседании или сдачи экзамена в ВУЗ по сети.

Среди первых 10 суперсервисов из запланированных 25 оказались сервисы для оформления:

Для большинства перечисленных выше суперсервисов в 2020-м году пройдут, как минимум «пилоты» в избранных регионах или запуск части обещанного функционала. Самый поздний срок полного развёртывания 7 из 10 суперсервисов — 2022 год. Исключения: «поступление в вуз» в части сдачи экзаменов по сети; и помощь с документам необходимыми при переезде — на всю страну полноценный запуск этой пары систем намечен на 2023-й. Годом позже в полном функционале развернётся «Правосудие онлайн», с 2024 года участвовать в процессе можно будет удалённо в любом месте.

Как знают источники «Коммерсанта» «Обжалование штрафов» в 2019-м протестируют в Тульской области и Карачаево-Черкессии. До конца года, по словам представителя вице-премьера Максима Акимова, Госуслуги покажут прототипы 25 новых «быстрых» госуслуг — суперсервисов.

Работа части суперсервисов невозможна без запуска в России единой базы данных о населении страны, законопроект о ней Правительство внесло в Думу в конце июля. И так называемого цифрового профиля человека или организации и правил их юридически значимого взаимодействия «в цифре». Законопроект «о профилях» внесён в Госдуму 5 июля 2019 года.

Дополнительно: Игорь Ашманов «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации»:

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