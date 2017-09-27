Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал через ВКонтакте о письмах из ФСБ. В них служба предупреждает Дурова, что на проект составлен протокол об административном правонарушении — владельцы мессенджера не подали в ФСБ сведения, необходимые для дешифровки пользовательской переписки. Тем самым опровергнута летняя гипотеза главы Роскомнадзора Александра Жарова, о том, что внесение Telegram в российский реестр организаторов распространения информации вовсе не обозначает автоматическую обязанность мессенджера применять «прозрачное» для ФСБ «шифрование» или необходимость раскрывать властям РФ ключи для дешифровки сообщений. Дополнительно летом Дуров объяснил Жарову, что у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», так как они есть только у конечных пользователей — передавать ФСБ нечего.

Дуров сообщил:

В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. Ниже – документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис.

[ Письма из ФСБ в Telegram, выложенные Павлом Дуровым: первое, второе ]

Ранее 26 сентября выяснилось, что на основателя Telegram завела уголовное дело прокуратура Ирана. В прошлом Дуров рассказывал, что Иран требовал от Telegram раскрыть шифры, а сейчас глава мессенджера прокомментировал:

Сегодня Иран официально выбыл из числа стран, которые я могу посещать, – прокурор Тегерана завел там на меня уголовное дело. Телеграмом в Иране пользуется более 40 миллионов человек, и за все годы работы мы не заблокировали ни один политический канал и не выдали властям ни байта личных данных. … Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, – прежде всего, из-за родителей. Но переживем – глобус большой.

В конце июня 2017 года лидер Telegram заявил: «мы не возражаем против регистрации в Реестре, но «закон Яровой» Telegram выполнять не будет». Неделей ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обращался к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации. Именно организаторы, в том числе, подпадают под действие «закона Яровой». Александр Жаров пообещал лишь внесение Telegram в Реестр и «На этом точка». Из разъяснений же Роскомнадзора (а не руководителя РКН Жарова, как частного лица) на сайте самого Роскомнадзора следовало, что после регистрации, власти намерены получать доступ к переписке пользователей. Что и подтвердили письма из ФСБ в одно из юридических лиц, связанных с Telegram, на имя Павла Дурова.

6 июля «Российская газета» опубликовала интервью с заместителем руководителя Роскомнадзора Олегом Ивановым — чиновник напомнил об обязанностях организатора распространения информации:

…он обязан обеспечить хранение информации о действиях пользователей в течение полугода. И предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Прежде всего при предотвращении или расследовании терактов.

Госдума РФ приняла «закон Яровой» лишь летом 2016 года. Однако ещё 3 года назад Дмитрий Медведев подписал похожее по смыслу постановление о том, что «организаторы распространения информации» (на практике это соцсети, мессенджеры, сайты со встроенными чатами и т. д.) обязаны установить оборудование и ПО для спецслужб. Работать со средствами интернет-связи было уполномочено аналитическое управление информационно-технической службы ФСБ РФ.

Газете «Ведомости», Павел Дуров объяснил, что он пока не знает, могут ли административные нарушения, о которых сообщило ФСБ, повлечь за собой блокировку мессенджера в Рунете. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», — добавил основатель Telegram.