Google ограничил доступ к YouTube для «умных» колонок от Amazon


Google ограничил доступ к своему видеосервису YouTube для «умных» колонок с сенсорным экраном Echo Show от Amazon. Об этом сообщает The Verge.

С сегодняшнего дня Google решил ограничить доступ к YouTube для Echo Show без объяснения причин и уведомлений. Для этого нет технических причин, поэтому такое решение расстроило нас и наших клиентов, — рассказал представитель Amazon.

В Google заявили, что они в течение долгого времени вели переговоры с Amazon о сотрудничестве, однако не пришли к соглашению. Представители первой компании подчеркнули, то, каким образом транслируется YouTube на устройстве Amazon, нарушает их условия использования. В Google добавили, что они готовы к дальнейшим переговорам по поводу сотрудничества и к поиску соглашения.

По словам издания, можно предположить, представители Google хотят, чтобы на устройстве была установлена версия с функциями, по их мнению, необходимыми для развития YouTube (подписки, рекомендации видео, автозапуск). По этой причине в 2013 году Google уже закрывал доступ к своему видеосервису для Windows Phone.

В 2016 году Google представил конкурента Amazon Echo — устройство умного дома Google Home, которое способно воспринимать голосовые команды, общаться с пользователем на привычном человеку языке, делать заказы в магазинах, вызывать такси и выполнять другие подобные поручения. Так, Google решил победить Amazon Echo традиционным для него образом: убедить производителей встраивать поддержку Google Home туда, где раньше была встроена поддержка Echo.

В декабре 2014 года Google заблокировал официальное приложение Amazon в Google Play из-за того, что в приложении Amazon был собственный независимый магазин приложений. Позднее Amazon перезапустил потенциального конкурента Google Play уже за пределами этой площадки.

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