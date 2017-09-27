В компании Twitter обнаружили, что в некоторых языках в 140 символов удаётся уложить больше, чем в других. В результате Twitter решил протестировать увеличение сообщений в два раза — до 280 символов на один твит. Тест пройдёт на пользователях всех языков, кроме корейского, японского и китайского.

Мы видим, что всего лишь 0,4% всех твитов на японском достигают лимита в 140 символов. На английском доля таких твитов намного выше — 9%. Средний твит на английском составляет 34 символа, а на японском — 14.