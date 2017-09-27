Канадская компания Kik, развивающая проект одноименного мессенджера, привлекла в ходе ICO $97,5 млн. Около $50 млн из этой суммы было зарезервировано для институциональных инвесторов, а всего компания изначально планировала привлечь более $125.

В компанию вложилось около 10 тысяч инвесторов, вместе они принесли $47,5 млн, что делает ICO Kik крупнейшим размещением при помощи блокчейна для профильных компаний. Ранее разработчик мобильного приложения для операций с криптовалютой Ethereum Status собрал $95 млн, а создатели банковских карт для криптовалют TenX — $83 млн. Абсолютный рекорд принадлежит бирже Bancor, которая привлекала при помощи ICO $153 млн.

Общая сумма, привлеченная стартапами в ходе ICO, достигла почти $800 млн. За первые три месяца 2017 года компаниям удалось привлечь путем размещения токенов в общей сложности $36 млн. Среди росстийских проектов рекорд по сумме ICO пока у мобильной игровой платформы MobileGo, которая привлекла $53,1 млн.