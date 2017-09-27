Google запустит автономный сервис Google Shopping, который будет работать только в Европе, сообщили источники Bloomberg. Таким образом компания надеется избежать штрафов за нарушение антимонопольного законодательства.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, которая владеет Google, на €2,42 млрд из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска. По мнению властей Евросоюза, компания нарушает правила антимонопольного законодательства, так как сформировала результаты поиска таким образом, чтобы в начале отображались товары только своего сервиса Google Shopping.

Европейский сервис Google Shopping будет юридически оформлен на другое юрлицо, отличное от глобального проекта. Также проект будет распределять места на рекламной панели по модели аукциона: продавцы сами будут предлагать цены за места в разделе.

Google было предписано устранить нарушения антимонопольных законов ЕС до 28 сентября 2017 года, начиная с этой даты, компанию могут штрафовать на 5% от оборота за каждый день неисполнения решения.