Директор по маркетингу «Яндекса» Дмитрий Степанов рассказал о третей версии голосового робота помощника — она предназначена детям и будет говорить голосом Кроша, персонажа мультфильма «Смешарики». Робот разрабатывается в дополнение к ранее анонсированной голосовой помощнице «Алисе», передало агентство «Москва». Аудио-колонка с «Алисой» может появиться 10 октября. В сентябре поисковик показал её президенту Путину. Почти одновременно поисковик анонсировал систему, позволяющую отдавать команды автомобильному компьютеру. Первые Toyota с автомобильным голосовым помощником Яндекс.Авто появятся в том же октябре 2017 года.

Подавляющую часть доходов «Яндекс» получает от рекламы, поэтому дети ранее не были приоритетной для «Яндекса» аудиторией. Теперь Степанов пообещал, что «Яндекс» выпустит сериал «Пин-код» и видеоблог со «Смешариками», где «будут обсуждаться злободневные темы между живыми людьми и персонажем Пин из сериала».

В России приблизительно 80% детей в возрасте от 4 до 6 лет пользуются интернетом: «треть детей проводят в интернете 8 часов в день, причем бесконтрольно» — рассказала в феврале директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова.

Свои интеллектуальные колонки с голосовым управлением пару лет распространяют такие конкуренты «Яндекса», как Google и Amazon. Первая из компаний поддерживает и специализированную автомобильную версию Android (вышеупомянутая Toyota ей не пользуется). «Яндекс» хочет экспортировать свои речевые технологии за пределы России, рассказал в сентябре 2016 года «Роем!» представитель компании. Для этого компания наняла топ-мененджера производителя лингвистического и графического софта Nuance Виталия Юрченко. Год назад «Яндекс» видел свои технологии применимыми для автопрома, телекомов и медицины.