Наталья Самойлова (Кутушева) партнёр в медиагруппе Infox рассказала о рынке заказухи в СМИ и не только:

Легендарный kompromat.ru и его зеркала были заблокированы судом за нарушение авторских прав. Чуть ранее похожая участь постигла и другие широко известные в узких кругах «сливные» сайты — moscow-post, rospres. Казалось бы, справедливость восторжествовала, и репутациям банкиров и чиновников больше ничего не угрожает, а черные пиарщики, махнув пару рюмок, штурмуют биржу труда… Но на самом деле конечно же все не так.

За последнее десятилетие рынок заказных материалов в традиционных СМИ превратился в полноценную развитую, не очень технологичную, но капиталоемкую индустрию. Поэтому потеря даже такого заслуженного ветерана как Компромат оказалась практически не замеченной. Тем более, что и потери-то, собственно, нет. По адресу compromat.ru без проблем открывается старый добрый Компромат. За 19 сентября даже 4 новых публикации. Та же история с Руспресом — по адресу rospres.org как и прежде «скандалы, интриги, расследования». Никто не торопится исполнять решения судов, приказы Роскомнадзора, да и смысла большого в этом нет. Технологий слива сейчас столько, что придется запретить интернет в целом, чтобы они перестали работать.