Наталья Самойлова (Кутушева) партнёр в медиагруппе Infox рассказала о рынке заказухи в СМИ и не только:
Легендарный kompromat.ru и его зеркала были заблокированы судом за нарушение авторских прав. Чуть ранее похожая участь постигла и другие широко известные в узких кругах «сливные» сайты — moscow-post, rospres. Казалось бы, справедливость восторжествовала, и репутациям банкиров и чиновников больше ничего не угрожает, а черные пиарщики, махнув пару рюмок, штурмуют биржу труда… Но на самом деле конечно же все не так.
За последнее десятилетие рынок заказных материалов в традиционных СМИ превратился в полноценную развитую, не очень технологичную, но капиталоемкую индустрию. Поэтому потеря даже такого заслуженного ветерана как Компромат оказалась практически не замеченной. Тем более, что и потери-то, собственно, нет. По адресу compromat.ru без проблем открывается старый добрый Компромат. За 19 сентября даже 4 новых публикации. Та же история с Руспресом — по адресу rospres.org как и прежде «скандалы, интриги, расследования». Никто не торопится исполнять решения судов, приказы Роскомнадзора, да и смысла большого в этом нет. Технологий слива сейчас столько, что придется запретить интернет в целом, чтобы они перестали работать.
И ещё несколько тезисов из текста:
- Один из самых популярных сегодня [способов разместить заказ против кого-то] - слив информации в мессенджер Телеграм. Это можно сделать или через официальный канал какого-то конкретного человека, согласного выступить рупором, но чаще всего используются анонимные телеграм-каналы.
- Так вот подписчиками телеграм-каналов являются представители самой отрасли: журналисты, блогеры, пиарщики, чиновники, отвечающие за общественное мнение. А доносят до глаз и ушей населения заказуху вполне респектабельные издания.
- Владельцы каналов в мессенджерах отбирают хлеб лишь у сливных компроматных сайтов, без лицензии СМИ, и они никогда не смогут стать верифицированным первоисточником для СМИ. Поэтому этот кусочек рынка в ближайшее время ждут слияния и поглощения.
- За правдивые же расследования никто не платит, чаще всего наоборот — с журналистами расправляются и жестоко — от увольнения до убийства. И только за «джинсу» никому никогда ничего не будет. Потому что «джинса» выгодна всем.
- И парадокс в том, что чаще всего цель любой даже большой «заказухи» сформировать не общественное мнение, а мнение определенных узких целевых групп.
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