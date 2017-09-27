«Ростелеком» купит 1 млн приставок интернет-телевидения (IPTV), работающих под операционной системой Android, — максимальная стартовая цена каждого устройства составит $47,74, передали «Ведомости», изучившие конкурсную документацию оператора.

«Ростелеком» — второй по величине оператор платного ТВ в стране после «Триколор ТВ». На конец второго квартала 2017 года «Ростелексом» обслуживал 9,55 млн абонентов платного ТВ: это 23% пользователей этой услуги в России. Сейчас «Ростелеком» распространяет приставку компании SmartLabs, работающую на основе STLinux (разновидность линукса выпущенная ST Microelectronics). Сотрудничество российского разработчика решений в области цифрового интерактивного телевидения и оператора связи началось в 2012 году. У приставок SmartLabs было несколько версий, а над проектом успели поработать, в том числе, «Студия Артемия Лебедева» и московский дизайн-центр электроники Promwad. Общее число зрителей, которые смотрят телевизор благодаря разработкам SmartLabs — 6,5 миллионов, среди них есть клиенты конкурирующего МТС и, например, более онлайнового проекта Moyo.tv.

Приставка к телевизору может служить базой не только для телевизионных сервисов. Так игровое подразделение «Ростелекома» и его партнёры работали над игровым сервисом, на основе ТВ-приставки — в этом случае приставка транслирует на телевизор игру из удалённого «облака».

По оценке Telecom Daily, ARPU у телевидения «Ростелекома» — около 400 руб. в месяц. Android-приставка, говорит гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков, позволяет обойтись без smart-tv, но использовать приложения для просмотра фильмов, игр. На Android-приставку устанавливаются приложения из Google Play Market. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев объяснил «Ведомостям»: Android-приставки позволят увеличить средний доход с абонента (ARPU) за счет дополнительных сервисов, — насколько именно — специалист не раскрывает. Приставка на Android достаточно универсальна и может работать через интернет любого провайдера. «Ростелеком» возможно не теряет зрителя, даже если он потерял интернет-пользователя, после того, как абонент переключился к конкурирующему оператору связи.