Кадровый сервис HeadHunter объявил о запуске Talantix — облачной системы для автоматизации работы с персоналом. Она объединит в себе кандидатов из hh.ru, Avito.ru, SuperJob.ru, Job-MO.ru, Zarplata.ru, и других.

Talantix состоит из модулей, решающих различные HR-задачи. Сейчас в системе можно управлять подбором сотрудников и оценивать их с помощью тестов CEB SHL. В ближайших планах подключение модуля кадрового делопроизводства. В 2018 году в системе появятся модули адаптации, компенсаций и льгот, а также модуль обучения.

Модуль подбора, который запущен первым, решает задачи рекрутмента и позволяет оценивать эффективность каждого из каналов привлечения кандидатов в графическом интерфейсе. Кроме того, он содержит функцию запроса разрешения от соискателей на обработку персональных данных с помощью онлайн-формы. Это позволяет работодателям полностью соблюдать закон «О персональных данных», независимо от источника резюме и не хранить бумажные копии, — говорится в сообщении компании.

Конкуренты компании говорят, что HH не изобретала ничего нового.