Кадровый сервис HeadHunter объявил о запуске Talantix — облачной системы для автоматизации работы с персоналом. Она объединит в себе кандидатов из hh.ru, Avito.ru, SuperJob.ru, Job-MO.ru, Zarplata.ru, и других.
Talantix состоит из модулей, решающих различные HR-задачи. Сейчас в системе можно управлять подбором сотрудников и оценивать их с помощью тестов CEB SHL. В ближайших планах подключение модуля кадрового делопроизводства. В 2018 году в системе появятся модули адаптации, компенсаций и льгот, а также модуль обучения.
Модуль подбора, который запущен первым, решает задачи рекрутмента и позволяет оценивать эффективность каждого из каналов привлечения кандидатов в графическом интерфейсе. Кроме того, он содержит функцию запроса разрешения от соискателей на обработку персональных данных с помощью онлайн-формы. Это позволяет работодателям полностью соблюдать закон «О персональных данных», независимо от источника резюме и не хранить бумажные копии, — говорится в сообщении компании.
Конкуренты компании говорят, что HH не изобретала ничего нового.
Идея агрегировать информацию о кандидате или вакансиях из различных сервисов известна и уже неоднократно реализована в формате различных стартапов. Другое дело, что сам формат резюме в том виде, как он есть сейчас уже безнадежно устарел. Superjob планирует уже в 2018 году начать переход на принципиально новую форму презентации соискателей на рынке труда, — сказал представитель Superjob Иван Кузнецов.
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