Минфин опубликовал документы, согласно которым расходы на 14 нацпроектов в 2023 г. планируется сократить на 100 млрд руб. по сравнению с утвержденными законом о бюджете на нынешнюю трехлетку значениями – с 2,97 трлн до 2,87 трлн руб. Затраты на направление «Цифровая экономика» сократятся на 57 млрд рублей или на 30%. Снижение трат обусловлено сокращением финансирования прежде всего федерального проекта «Информационная инфраструктура» (на 50% с 27 млрд до 13 млрд руб. Существенное сокращение расходов на нацпроект «Цифровая экономика» связано не только с перераспределением бюджета, но и со снижением средств на отдельные проекты, например «Искусственный интеллект», рассуждает директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, нацпроекты пересматриваются с точки зрения того, какие у России есть возможности по их реализации: ряд санкционных ограничений, например, в цифровой сфере и «железе» существенно сократят возможности развития некоторых проектов.

Сейчас у государства есть три ключевых приоритета, которые остаются каждый год независимо от ситуации, указывает Широв. Первый приоритет, по его словам, – это обеспечение жизнедеятельности страны (в том числе образование, энергетика), второй – национальная безопасность, третий – социальные расходы. Ранее в этом году зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму «Цифровая экономика» под текущую экономическую ситуацию: «главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО».