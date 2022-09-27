Microsoft сделал неудобным процесс получения обновлений для россиян:
Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Среди его функций — улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчера задач» и другие нововведения. Корреспондент «Известий» попытался скачать апдейт, однако сделать этого не удалось, причем на нескольких ПК. Эксперты подтвердили, что обновление заблокировано.
В конце февраля США ввели санкции на поставку РФ американских технологий. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта — с тех пор скачать крупные обновления для Windows 10, а теперь и для 11-й версии на территории страны нельзя. Однако Минфин США 8 апреля сообщил об отмене части рестрикций. В частности, ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете.
Теоретически, это повысит количество компьютеров с устаревшими обновлениями и может повысить уровень затрояненности и завирусованности российских сетей, что может привести к росту утечек данных.
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Только что обновился через VPN, без нет доступных обновлений. интересно могут прикрыть обновления с использованием VPN?
могут например для windows ,с русскимя языком
Да могут, конечно
Это их раздача — попалить, что ты русский и что ты иногда бываешь в России — не очень сложная задача.