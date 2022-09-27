Microsoft сделал неудобным процесс получения обновлений для россиян:

Microsoft заблокировала в России последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Среди его функций — улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчера задач» и другие нововведения. Корреспондент «Известий» попытался скачать апдейт, однако сделать этого не удалось, причем на нескольких ПК. Эксперты подтвердили, что обновление заблокировано.

В конце февраля США ввели санкции на поставку РФ американских технологий. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта — с тех пор скачать крупные обновления для Windows 10, а теперь и для 11-й версии на территории страны нельзя. Однако Минфин США 8 апреля сообщил об отмене части рестрикций. В частности, ведомство разрешило экспорт и продажу напрямую или через другие страны в Россию программного обеспечения, услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете.